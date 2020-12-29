Çanakkale'de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı
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Çanakkale'de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı

29.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:03
Çanakkale'de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı

Çanakkale'de bir ata eziyet eden şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale'de bir ata eziyet eden şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 24 Aralık Perşembe günü saat 16.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan bir kişi, S.K. isimli şahsın hayvanlara kötü davrandığını ve işkence yaptığını söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi ile Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K. isimli şüpheli şahsın sosyal medya hesaplarının incelemeye aldı. Yapılan incelemede, S.K.'nın başka bir kişiye ait ata kötü davrandığı ve eziyet ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli S.K., ifadesi alındıktan sonra Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 14'ncü maddesi gereğince idari işlem başlatılırken, eziyet gören at ise sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de ata eziyet eden şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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