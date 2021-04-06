Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı
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Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı Çanakkale'de, Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı vaka tablosunun ardından görülen artış sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı.

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Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Sağlık Bakanlığı'nın son yayınladığı vaka tablosunun ardından görülen artış sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni tedbirler alındı.

Çanakkale'de geçtiğimiz hafta 348,81 olan vaka sayısı bu hafta 546,77'ye yükseldi. Artan vaka sayıları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplanarak yeni tedbir kararları aldı.

Alınan kararlar doğrultusunda kentteki kapalı pazar yerinde kurulan tezgahlar farklı günlere ayrıldı. Bu kapsamda; "Salı ve Cuma günleri Cuma pazarı yerinde kurulan; giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışını yapan tezgahların sadece Çarşamba günleri kurulmasına, sebze-meyve vb. satış tezgahlarının Salı ve Cuma günü kurulmasına, giyim, oyuncak, züccaciye, nalburiye vb. ihtiyaç malzemeleri ile sebze-meyve vb. satışlarının aynı gün yapılmamasına, pazar yerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının her bir satış tezgah/sergi arasında en az 3 metre mesafe olmasına, Pazar yerlerinde giysi denemelerinin yapılmamasına, giysi deneme kabinlerinin kaldırılmasına" karar verildi.

Şehir dışından gelenlere 10 gün izole süreci

Öte yandan, Çanakkale'ye farklı illerden gelen kişiler, 10 gün süreyle zorunlu izolasyon sürecine girecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan diğer kararlar ise şöyle; " Covid-19 tedbirleri ile ilgili; belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının ve camilerin anons sistemlerini daha aktif kullanmasına, sokağa çıkma yasağının bulunduğu zamanlarda aktif görevi olmayan kamu personelinin ve muafiyet verilen kişilerin; sadece muafiyet konusunu teşkil eden iş, mekan ve zamanlar dışında sokağa çıkmamalarına, açık alanlarda kolluk kuvvetleri tarafından HES kodu sorgulaması yapılmasına, il dışından gelen mukim veya misafirlerin en az 10 gün boyunca geldikleri evde izole olmasına ve ev ziyaretlerinde bulunmamasının duyurulmasına, İl Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir"

Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı
Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı
Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı
Çanakkale'de artan Covid-19 nedeniyle yeni tedbirler alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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