Çanakkale'de arıza yapan teknedeki 65 kaçak göçmen kurtarıldı
05.02.2021 21:06 | Son Güncelleme: 05.02.2021 21:10
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 65 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 65 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Gökçeada açıklarında içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan yelkenli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sürüklenen yelkeni teknenin içerisinde bulunan 65 dkaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı