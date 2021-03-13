Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
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Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü

13.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:22
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü

Çanakkale'de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı.

Çanakkale'de seyir halinde olan bir araç alev alev yandı. 3 kişinin bulunduğu otomobil, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay bugün saat 15.15 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu Yeniköy Mahallesi yakınlarda meydana geldi. U.M idaresindeki 17 FU 603 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev almaya başladı. Otomobil içinde bulunan U.M ve beraberindeki 2 kişi araçtan çıkarak, durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracı söndürmeyi başardı.

Jandarma ve polis ekipleri de güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak Çanakkale- İzmir istikametini bir süre araç trafiğine kapattı.

Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çanakkale- İzmir karayolu yapılan soğutma çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü
Çanakkale'de alev alev yanan araç küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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