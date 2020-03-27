Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı Çanakkale'de akü hırsızları bekçilerin ve polisin dikkati sonucu yakalandı.

Çanakkale'de akü hırsızları bekçilerin ve polisin dikkati sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesinde A.A'ya ait bir araçtan çalınan 2 adet akü için çalışma başlattı. Durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran bekçiler akülerle birlikte şüphelileri yakaladı. Araç sürücüsü Ö.Ş gözaltına alınırken, 3 şüpheli kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu F.K ve A.K adlı 2 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden birisi kadın Ö.Ş, F.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanırken, kaçaklardan G.A' nın da yakalama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA