Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı

Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Çanakkale Boğazı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve ağzından balık kancaları çıkarılan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Çanakkale Boğazı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve ağzından balık kancaları çıkarılan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.

Kentte ağzından yaralı halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

Ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Fahrettin Altun Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Gülben Ergen Metin Çekmez
Spor Mesut Özil Ali Öztürk Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 13:37:48. #1.13#

title