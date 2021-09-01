Çanakkale'de ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı doğaya salındı
Çanakkale Boğazı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve ağzından balık kancaları çıkarılan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.
Çanakkale Boğazı'nda vatandaşlar tarafından bulunan ve ağzından balık kancaları çıkarılan martı tedavisinin ardından doğaya salındı.
Kentte ağzından yaralı halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.
Ağzından 3 balık kancası çıkarılan martı, yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca