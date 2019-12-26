Çanakkale'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 100 düzensiz göçmen, saklandıkları ağaçlık alanlarda yakalandı.

26.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:46
Çanakkale'de ağaçlık alanlarda saklanan 100 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmek isteyen 100 düzensiz göçmen, saklandıkları ağaçlık alanlarda yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Bademli ve Koyunevi köylerinin kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyonda, ağaçlık alanlarda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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