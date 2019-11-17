Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuzla köyünde iki bölgeye düzenledikleri operasyonda ağaçlık alanda saklanan yabancı uyrukluları belirledi.
Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.