Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 43 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 43 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

05.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:42
Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 43 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye hazırlanan 43 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bektaş köyü sahilinde bir grup yabancı uyruklunun ağaçlık alanda saklandığını belirledi.

Aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 43 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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