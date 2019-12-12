Çanakkale'de Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

12.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:12
Çanakkale'de Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na geçmeye hazırlanan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste yapılan aramada yakalanan uyruklu düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Yabancı uyrukluların yasa dışı geçişini organize ettikleri öne sürülen M.Y, C.O, M.C. ve S.Ö. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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