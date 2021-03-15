- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
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- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

15.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:52

- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edilirken, Kabatepe-Gökçeada hattındaki de bazı feribot seferleri iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşullarından dolayı planlı tüm seferler iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattı ise, Gökçeada'dan saat 07: 00, Kabatepe'den ise saat 09: 00 seferleri iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli
- Çanakkale'de ada seferlerine fırtına engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UTKU YAŞAR CÜCE

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