Çanakkale'de Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferinin, Bozcaada-Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA