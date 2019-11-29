Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 98 mülteci yakalandı.

29.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:12
Çanakkale'de 98 mülteci yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın Midilli adasına gitmek isteyen 98 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Babakale köyü sahilindeki makilik alanda gerçekleştirdiği operasyonda Afganistan uyruklu 98 mülteciyi yakaladı. Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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