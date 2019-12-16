Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

16.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:50

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Midilli'ye lastik bot ile kaçmak isteyen 98 yabancı uyruklu, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Müsellim boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Ayvacık Sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 81 Bot Komutanlığı ekiplerinin Kadırga Burnu açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile kaçmak isteyen Afganistan uyruklulardan oluşan 58 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler TCSG 905 bBotu ile Küçükkuyu'ya getirildi. Daha sonra TCSG 6 Bot Komutanlığı'nın Babakale Köyü açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık'ta ki Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA