Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı

10.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:25

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece ve gün boyu yaptıkları üç ayrı operasyonda Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla gitmeye 97 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG 28 Bot komutanlığı ekiplerinin Kadırga Burnu'nun 2 mil açığında yaptıkları operasyonda sürat teknesi ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan, Sri Lanka, Pakistan ve Suriye uyruklu 15, Babakale köyü açıklarında yapılan başka bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ise Ahmetçealtı mevkii açıklarında yaptıkları operasyonda 41 Afganistan uyruklu göçmen yakaladı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(Bekir Erdinç/İHA)

Kaynak: İHA