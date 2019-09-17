Çanakkale'de 95 kaçak göçmen yakalandı

17.09.2019 16:51

Çanakkale'de 195 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 195 yabancı uyruklu Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı 5 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri gece ve gün boyu Yunanistan'ın Midilli Adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 5 ayrı operasyonda 195 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik "TCSG 905" bot komutanlığı ekipleri devriye görevi müddetince Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkiinde yaptıkları dört ayrı operasyonun ilkinde 55, daha sonra 32, ardından 39 ve son operasyonda ise 51 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. TCSG 81 Bot Komutanlığı ise Kadırga burnu mevkii açıklarında yaptıkları bir operasyonda da 18 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA