Çanakkale'de 91 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen 2 operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 91 yabancı uyruklu yakalandı.

Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yürüten sahil güvenlik ekipleri, Deveboynu Burnu mevkisi açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine seyrettiğini belirledi.

"KB 4301" botuyla harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Afganistan ve İran uyrukluyu yakaladı.



Sahil güvenlik ekiplerinin sabah saatlerinde Yeşil Liman mevkisinde denizden 2 mil açıkta yaptıkları diğer operasyonda ise Midilli Adası'na seyreden lastik botta, 53 Afganistan, Pakistan, Filistin, Suriye ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu bulunduğu tespit edildi.



Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklular, buradaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.