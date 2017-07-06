Çanakkale'de 87 Yaşındaki Kişi Damadını Öldürdü, Kızını Yaraladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 87 yaşındaki bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle öldürdü, kızını ise ağır yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa M. (87) ile damadı Kenan G. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa M, av tüfeğiyle damadı ile kızı Canan G'ye (47) ateş etti.



Ağır yaralanan Kenan G, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Canan G. ise ilk müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.



Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.