Çanakkale'de 823 konut satıldı
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Çanakkale'de 823 konut satıldı

Çanakkale'de 823 konut satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de Nisan ayında 823 konut satıldı.

Çanakkale'de Nisan ayında 823 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artarak 95 bin 863 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu il ise 9 konut ile Ardahan oldu. Çanakkale'de ise geçtiğimiz ay 823 konut satışı gerçekleştirildi.

Nisan ayında 29 bin 212 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 29 bin 212 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 5 bin 232 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 869 konut satışı ile Ankara ve bin 530 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışlarında ise 66 bin 651 konut el değiştirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
Son dakika: Türkiye genelinde konut satışları nisanda yüzde 124 artarak 95 bin 863 oldu
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