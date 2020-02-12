Çanakkale'de 80 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

12.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:41

ÇANAKKALE'de, jandarmanın düzenlediği 3 ayrı operasyonda, 80 kaçak göçmen yakalandı. 1 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık, Gelibolu, Bayramiç ilçelerinde düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen yakaladı. Organizatör T.A. gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 minibüs ile 80 can yeleği ele geçirildi.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör T.A.'nın ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA