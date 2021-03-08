Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
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Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

08.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:35
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Kemel köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 120 fidan dikildi.

ÇANAKKALE'de merkeze bağlı Kemel köyünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 120 fidan dikildi.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin 81 ilinde 'AÇSHB Mercan Ormanı' alanlarında fidan dikimi yapıldı. Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer katıldığı etkinlikte Kemel köyünde  'AÇSHB Mercan Ormanı'na 120 servi ve leylandi fidanı dikildi.


Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi
Çanakkale'de '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde fidan dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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