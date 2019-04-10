Çanakkale'de 73 Kaçak Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonlarda 73 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir yolu üzerinde durdurdukları bir araçta, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 organizatör de gözaltına alındı. Polisin, kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda ise, Afganistan uyruklu 70 kaçak yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Gözaltına alınan organizatörler H.Y. ile Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 550 dolar, 40 euro, 2 bin 325 TL, suçta kullanılan bir araç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 73 kaçak ise, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale

Kaynak: DHA