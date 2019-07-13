Çanakkale'de 73 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Büyükhusun köyü Tekaç mevkii ve Kösedere köyü İncirli mevkiindeki sahillerde kaçakların olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, operasyon düzenledi. Büyükhusun köyünde 45, Kösedere köyünde ise 28 olmak üzere toplam Afganistan uyruklu 73 kaçak yakalandı.

Sahillerdeki ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışırken yakalanan kaçaklar, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Çanakkale