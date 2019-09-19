Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

19.09.2019 16:22

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyü sahilinde şüphe üzerine bir kamyonet ve minibüsü durdurdu.

Araçlarda, kadınlar ve çocukların da olduğu Afganistan ve Suriye uyruklu 72 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Bu kişilerin yasa dışı geçişini organize ettiği öne sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA