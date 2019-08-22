Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

22.08.2019 09:14

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 72 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Ayvacık ilçesinde iki ayrı bölgeye operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 72 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında işlem başlatıldı. Bu kişilerin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen A.M. ise gözaltına alındı.

Ayrıca, yabancı uyrukluların yurt dışına çıkışı için kullanılan minibüs ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA