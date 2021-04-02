Çanakkale'de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu
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Çanakkale'de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi karaya oturdu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi karaya oturdu.  

Karabiga Belediye İskelesi'ne tahliye için giden 'Batuhan A' isimli Türk Bayraklı 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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