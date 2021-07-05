Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen iki farklı operasyonda 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 4 Temmuz Pazar günü saat 05.25'te görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisinde bulunan 25 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bugün saat 05.25'te ise lastik bot içerisindeki bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki farklı operasyonda yakalanan 68 düzensiz göçmen Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 4 göçmen kaçakçısının Sahil Güvenlik Karakolu'ndaki sorgusu devam ediyor.

(İpek Yavaş/İHA)

Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de 68 düzensiz göçmen kurtarılırken, 4 göçmen kaçakçısı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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