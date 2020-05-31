Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri kordon boyunda Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri kordon boyundaÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, normalleşme adımları çerçevesinde yürüyüşe açılan kordon boyuna akın etti.

Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri kordon boyunda

ÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması esnetilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, normalleşme adımları çerçevesinde yürüyüşe açılan kordon boyuna akın etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların kısıtlamaları, 14.00 ile 20.00 saatleri arasında esnetildi. Çanakkale'de ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kısıtlamanın kalktığı ilk dakikadan itibaren koronavirüs salgını nedeniyle polis barikatlarıyla 2 ay önce kapatılan ve dün gün yeniden yürüyüşe açılan kordon boyuna akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

'İHTİYACIMIZ VARDI? Dışarıya çıkma iznine ihtiyacı olduğunu söyleyen İlker Kızılok (76), "Koronavirüsten dolayı sıkıntı çektik. Çok şükür böyle bir izin verdiler, dışarıya çıktık. İnşallah her şey bundan sonra daha da güzel olacak. Kordon boyunun baştan kapanması bana biraz garip geldi. Açılması tabii ki çok güzel. İnsanlar hava alıyorlar, yürüyorlar, geziyorlar " diye konuştu.

Kaynak: DHA