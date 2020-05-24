Çanakkale'de 65 yaş üstü vatandaşlar kordonda gezdi
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Çanakkale'de 65 yaş üstü vatandaşlar kordonda gezdi

ÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü olan Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde, yaklaşık 2 ay sonra kordonda güzel hava ve denizin keyfini çıkardı.

Çanakkale'de 65 yaş üstü vatandaşlar kordonda gezdi
24.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:42

ÇANAKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü olan Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerine verilen izinde, yaklaşık 2 ay sonra kordonda güzel hava ve denizin keyfini çıkardı.

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Salgın nedeniyle girilmesi yasaklanan kordon boyu 65 yaş üstü vatandaşların girişine açıldı. Vatandaşlar yaklaşık 2 ay sonra kordonda güzel hava ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. Kordon boyunda yürüyen 65 yaş ve üstü vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Eşi ile birlikte kordona gezmeye çıkan Tülay Özek, "Bayramlaşmamızı telefonla yaptık. Ayrıca telefonla görüşüyoruz. Sokaklarda gezip, güzel havanın tadını çıkaracağız" dedi.Koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar kurallara uyduklarını belirten Mehmet Çelik ise, "Bugün böyle bir fırsat olunca dışarı çıktık hava alacağız. Tabii şimdi eski bayramlar yok. Bu bayram farklı bir bayram oldu. Teknoloji gelişti çocuklarla telefondan görüntülü görüşüyoruz. Biraz evvel çocuklarla görüntülü görüşerek hasret giderdik. O bayramlaşma faslını bitirdik, şimdi hava almaya çıktık. Çanakkale'yi de seviyorum. Güzel bir emekli şehri" diye konuştu.

Ertol Akışık ise, "Herkesin bayramı kutlu olsun. Mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde daha ferah, daha güzel sağlıklı günlerimiz olur ve iyi bir bayram kutlaması yaparız. Herkes kendisine, sosyal mesafeye dikkat etsin ki uzun yaşamanın sırrını elde edelim" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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