Çanakkale'de 65 yaş üstü kişilere kısıtlama Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

Çanakkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara bazı kısıtlamalar getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu gerçekleştirdiği toplantıda, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların hastane ve muayene randevusu olanlar hariç saat 08: 00-10: 00 ve 16: 30-19: 30 saat aralığında toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklanmasına karar verildi.

Bu vatandaşların alışverişlerini kendi mahallelerine en yakın semt pazarı, market ve alışveriş merkezlerinden sabah 10.00-12.00 saatlerinde yapabileceklerinin belirtildiği karara göre, aynı kapsamdaki vatandaşların düğün, nikah, nişan, gelin alma, sünnet, cenaze, taziye gibi etkinliklere katılımları da yasaklandı.

Kentte köy ve sokak düğünlerinin de en geç 23: 30'da bitmek üzere en fazla 2 saat yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA