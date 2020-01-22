Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.

22.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:10
Çanakkale'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla 'ın 'na geçmeye hazırlanan 65 düzensiz göçmen yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Köyiçi mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.

Araçtaki kontrolde Afganistan uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.


Organizatör olduğu iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı, düzensiz göçmenler Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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