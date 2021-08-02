Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Çanakkale'de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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