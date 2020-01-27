Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, jandarma ekiplerince yakalandı.

27.01.2020 15:17 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:19
Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı

'nin ilçesinde, yasa dışı geçiş hazırlığındaki 62 kaçak göçmen, zeytinlik alanda, ekiplerince yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürürken, köyü sahilindeki zeytinlikte, Afganistan ve Kongo uyruklu toplam 62 kaçak göçmen yakalandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçiş hazırlığında olduğu belirlenen kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı
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