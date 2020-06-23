Çanakkale'de 60 bin pullu sazan balığı yavrusu suyla buluştu Çanakkale'de, su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 60 bin adet pullu sazan balığı yavrusu, göletlere bırakıldı.

Çanakkale'de, su kaynaklarında balık popülasyonunun korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nden temin edilen 60 bin adet pullu sazan balığı yavrusu, göletlere bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından; su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele ve metotlara dayalı balıklandırma amacıyla 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' uygulanıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Balıklandırma programı çerçevesinde; Çanakkale sınırları dahilinde bulunan baraj gölü, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapıldı.

10 yılda 632 bin 500 sazan yavrusu bırakıldı

Çanakkale'de su kaynaklarına 2010-2020 yılları arasında 632.500 adet sazan yavrusu bırakıldı. Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması, tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılıyor. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık populasyonlarının desteklenmesini, göl ekosisteminin canlı tutulmasını ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA