Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
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Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

25.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:29
Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.


Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi
Çanakkale'de 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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