Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi - Haberler
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Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, jandarmanın 3 yerde düzenlediği operasyonda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Bayramiç ilçesinde yasa dışı şarap üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 3 farklı noktada düzenlenen baskınlarda 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirdi; 1 şüpheli de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli, serbest bırakıldı.


Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte şarap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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