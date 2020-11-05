Çanakkale'de 594 litre etil alkol ele geçirildi
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Çanakkale'de 594 litre etil alkol ele geçirildi

05.11.2020 20:40 | Son Güncelleme: 05.11.2020 20:44
Çanakkale'de 594 litre etil alkol ele geçirildi

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 594 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 594 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.  

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sahte ve kaçak alkol ile etil ve metil alkol suçlarına yönelik yaptığı çalışmada, şehir merkezinde iki iş yerinde kaçak alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerçekleştirilen ortak operasyonda, iş yerlerinde yapılan aramada; 594 litre etil alkol, 45 litre içki üretim kiti, 140 adet cinsel gücü artırıcı hap ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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