Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.

12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:18
Çanakkale'de 55 mülteci yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın 'na gitme hazırlığı yapan 55 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık'ın Gülpınar köyünde durdurdukları bir kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 55 mülteci yakaladı. Operasyonda kamyonet içerisindeki 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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