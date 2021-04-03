Çanakkale'de 54 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, botlarının arızalanması nedeniyle sürüklenen 54 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmetçe açıklarında bir botun sürüklendiğini tespit etti.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bindikleri botun motoru arızalanan ve bir süre sürüklenen 54 sığınmacıyı kurtardı.
Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş