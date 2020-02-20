Çanakkale'de 54 mülteci yakalandı

20.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:41

Çanakkale'de 54 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 33'ü çocuk, 8'i kadın ve 13'ü erkek olmak üzere toplam 54 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA