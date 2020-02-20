Çanakkale'de 54 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 54 mülteci yakalandı

Çanakkale'de 54 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

20.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:41
Çanakkale'de 54 mülteci yakalandı

'de 54 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Kadırga Burnu açıklarında gerçekleştirilen operasyonda 33'ü çocuk, 8'i kadın ve 13'ü erkek olmak üzere toplam 54 yabancı uyruklu mülteci yakalandı. Mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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