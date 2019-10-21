Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı

21.10.2019 08:52

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 53'ü çocuk, Afganistan ve Irak uyruklu 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behramkale ve Sivrice Burnu açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki lastik bot içerisinde 53'ü çocuk, 22'si kadın ve 26'sı erkek olmak üzere 91'i Afganistan ve 10'u Irak uyruklu 101 göçmen yakalandı.

Kaynak: DHA

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.