Çanakkale'de 52 kaçak göçmen yakalandı



ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale (Assos) köyündeki Yeşil Liman mevkiine düzenlediği operasyonda, zeytinlik alanda gizlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmeni yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



Kaynak: DHA

- Çanakkale