Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

29.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:31
Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

'de 51 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın 'na gitmek isteyen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Ahmetçe Burnu açıklarında düzenlediği operasyonla, Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik botla geçiş yapmaya çalışan 38'i Suriye, 2'si Filistin ve 11'i Kongo uyruklu 51 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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: Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı
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