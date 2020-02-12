Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:26
Çanakkale'de 51 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla 'ın 'na gitmeye çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, gelen ihbarlar doğrultusunda Ayvacık açıklarında farklı noktalarda seyreden iki lastik botu durdurdu.

Botlarda bulunan Afganistan uyruklu 25'i çocuk, 13'ü kadın 51 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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