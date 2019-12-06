Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

06.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:38
Çanakkale'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey 'nde yasa dışı göçle mücadele çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik unsurları, Sivrice Burnu açıklarında bir grubun lastik botla seyir halinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler