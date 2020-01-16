Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı
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Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir mandırada çıkan yangında 50 bin lira değerinde saman balyası yandı.

16.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:03
Çanakkale'de 50 bin liralık saman balyası yandı

'nin Çan ilçesindeki bir mandırada çıkan yangında 50 bin lira değerinde saman balyası yandı.


Nevruz köyü yolu üzerinde süt-peynir ürünleri ve salça fabrikası yanında bulunan mandırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucunda mandıradaki bin adet saman balyası yandı. Saman balyalarının toplam değerinin 50 bin lira olduğu belirtildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgeye gelen arazozler ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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