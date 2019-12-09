Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Haberler » Güncel » Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı - Haber

Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

09.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

'nin ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü girişinde durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kamyonet sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler