Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korubaşı köyü girişinde durdurdukları kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 49 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kamyonet sürücüsü ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.