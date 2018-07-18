Çanakkale'de 48 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 48 yabancı uyruklu yakalandı.



Yasa dışı geçişleri önlemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Koyunevi köyünün Sokakağzı Koyu'ndaki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.