Çanakkale'de 48 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 48 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçenin Koruoba ve Behram köyleri yakınındaki sahil bölgesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahildeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.