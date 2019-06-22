Çanakkale'de 47 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvacık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sahilinde zeytinlikler arasına gizlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler Ayvacık Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA